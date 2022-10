Corini: “Sudtirol delusione enorme. Ternana? Dobbiamo trovare le motivazioni”

Parola ad Eugenio Corini. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'ottava giornata di campionato in cui i rosanero saranno impegnati sul campo della Ternana di Lucarelli. Tra le tante tematiche affrontate, Corini si è soffermato sulla cocente sconfitta rimediata da Brunori e compagni contro il Sudtirol.