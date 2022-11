Corini: “Stulac sente ancora dolore alla caviglia. Lancini ha la febbre, Buttaro…”

Lo scontro diretto in chiave salvezza del "Marulla" di Cosenza completerà un'ulteriore porzione della Serie B prima della settimana di sosta per la preparazione delle Nazionali. Un Palermo totalmente rivitalizzato, rispetto al mese passato, è reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Modena e Parma che hanno permesso ai rosanero di prendere le distanze dalla zona playout. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico Eugenio Corini , alla vigilia del match contro i rossoblù in programma alle 14.00:

"Quando abbiamo la palla la muoviamo bene, a volte siamo bravi a sfruttare le occasioni altre volte meno. La squadra è sicuramente salita nel campo, e facciamo un pressing più ordinato. Dovremo fare una grande gara di non possesso per sfruttare poi le ripartenze sugli spazi dell'avversario. Noi vogliamo creare un'identità sempre più forte. Dobbiamo essere equilibrati sia nei momenti difficili ma anche nei momenti in cui tutto va bene. Le partite si possono vincere o perdere ma con grinta. Stulac? Ha provato stamattina ma sentiva ancora male alla caviglia. Non lo possiamo portare con noi, come Buttaro che si aggregherà spero la prossima settimana così come anche Lancini che accusa ancora uno stato febbrile".