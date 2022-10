Corini: “Stiamo male e non ci sono scusanti. Tre a zero? Segnale su cui lavorerò”

"Siamo tutti colpevoli, io per primo. Se fai intravedere qualcosa e poi non hai le risorse per reagire quando l'avversario ti mette in difficoltà, non ci sono scusanti. La componente psicologica gioca una parte fondamentale, dobbiamo trovare da dentro la forza di reagire ed accettare le critiche che stanno arrivando. Stiamo male, ne soffriamo tutti. Ma dobbiamo far vedere un Palermo diverso da quello visto oggi. Lo spogliatoio è sacro, ci si deve dire le cose in faccia. Ci assumiamo le responsabilità. Non possiamo accettare di prendere un gol come quello di Moro. Dobbiamo reagire ed affrontare ogni situazione a testa alta. Posso accettare di perdere 2-0, ma il 3-0 no: è un segnale su cui lavorerò".