Corini: “Stesse difficoltà della Ternana dello scorso anno. Critiche? Rispondo così”

Poco più di ventiquattro ore e il Palermo di Eugenio Corini affronterà la Ternana nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B . L'allenatore dei siciliani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le criticità della gara in cui Brunori e compagni saranno chiamati a riscattare la cocente sconfitta ottenuta contro il Sudtirol . Di seguito, le dichiarazioni di Corini .

"Dati attuali su tiri e contrasti? Sui tiri posso dire che per adesso c'è una componente psicologica di libertà mentale, magari il palo colpito o il gol mancato influisce nella mente dei ragazzi che arrivano davanti la porta e sbagliano. Sui contrasti posso dire che noi abbiamo un centrocampo più tecnico che fisico e quindi proviamo a recuperare la palla in maniera diversa, cercando l'anticipo e la ripartenza. Critiche su di me? Fanno parte del nostro mestiere. A volte sono costruttive, a volte meno, tal volta le comprendi qualche altra meno. Certe responsabilità se le assume il tecnico in prima persona, lavoro con passione con ardore e giustamente i tifosi è chiaro che abbiano la libertà di esprimere la loro idea. L'obiettivo salvezza inibisce la mentalità della squadra? No assolutamente, come ho detto prima, stiamo riscontrando le stesse difficoltà della Ternana dello scorso anno, che pure la stagione prima aveva stravinto il campionato di C. Gli aspetti positivi arriveranno e sono concentrato su questo aspetto e lo stesso i ragazzi".