Corini: “Squadre con budget importanti sono in fondo. Playoff? Sarebbe un sogno”

Il Palermo è chiamato a conquistare l'intera posta in palio al "Pier Luigi Penzo" contro il Venezia per restare ancora aggrappato al treno playoff, attualmente distante tre lunghezze. Dopo il ko con il Parma ed il deludente pareggio casalingo contro il Cosenza, i rosanero affronteranno gli arancioneroverdi il prossimo sabato alle 14.00. Queste le dichiarazioni alla vigilia del tecnico Eugenio Corini :

"Campionato equilibrato, basta vedere i valori della classifica. Vedere squadre con budget importanti in fondo. Non abbiamo mai sottovalutato nessuno, abbiamo sempre avuto in testa il nostro obiettivo. Non vinciamo da Ascoli in trasferta, ma spesso abbiamo fatto prestazioni importanti. Questo fa parte del percorso di consolidamento, entrare ai playoff è un sogno. Il nostro lavoro è quotidiano, capisco che può provocare sensazioni diversi ma noi abbiamo ben chiaro cosa dobbiamo fare quest'anno. Il Palermo è tornato in questa categoria e vuole essere protagonista con passaggi fisiologici che vanno fatti".