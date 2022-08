Corini: “Squadra costruita sulle idee di Baldini, bisogna alzare il livello per la B”

Parola a Eugenio Corini . Il nuovo tecnico rosanero si è presentato stamattina in conferenza stampa, dopo aver diretto ieri il primo allenamento con la compagine rosanero. L'ex Brescia arriva a Palermo scelto dal City Group dopo le dimissioni di Silvio Baldini , per lui è la terza volta in carriera nel capoluogo siciliano: ha militato in maglia rosanero con ottimi risultati tra il 2003 e il 2007 - conquistando anche la promozione in Serie A - poi per una breve parentesi da allenatore nel 2016. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Baldini non l'ho sentito in questi giorni, gli ho fatto i complimenti dopo la promozione. La squadra è stata costruita sulle idee di Baldini. Modulo? A me piace giocare con gli esterni in campo, cercheremo di capire in base alle caratteristiche dei giocatori. Dobbiamo essere reattivi e avere un senso di grande adattabilità. La base di partenza sarà il lavoro svolto fino ad adesso. Abbiamo la fortuna che il mercato è ancora aperto e possiamo implementare la cifra tecnica rendendola congeniale al mio credo calcistico. Quando ho visto giocare la squadra ai playoff, ho visto grande impegno. Quando ieri li ho radunati ho fatto loro i complimenti perché mi hanno fatto rivivere certe emozioni provate in campo tanti anni fa. Quando si arriva a un livello, bisogna capire il sacrificio fatto per arrivare fin qui. Bisogna alzare sempre più quel livello. Ieri ai vecchi ho detto che hanno il compito di spiegare in cosa consiste indossare la maglia del Palermo, ai nuovi ho dato il benvenuto. Il livello è diverso da quello dell'anno scorso, io non regalo niente a nessuno e per me sarà il campo a parlare. Io voglio giocatori che saranno connessi al 100% all'interno della squadra. Chi rimane qua deve farlo con il giusto atteggiamento. Sappiamo che dobbiamo migliorarci in alcuni ruoli, ci siamo relazionati con il club e c'è la volontà di andare ad operare in modo da alzare il livello della squadra per affrontare una categoria nuova rispetto a quella dell'anno scorso".