Corini: “Speravamo in un gol nei minuti finali. Ora bisogna recuperare, Ternana…”

"Rammarico? Sì, l'inerzia era dalla nostra parte. La percezione che potesse arrivare questo gol nei minuti finali c'era. Ci abbiamo provato, fa parte del nostro percorso di crescita. Ed è importante venire a giocare sul campo di una squadra che sta facendo così bene e avere il dominio completo della gara. Peccato non aver solo segnato il gol che ci avrebbe fatto vincere la partita. In panchina potenziali titolari? E' quello che è stato fatto di concerto con la società, di allargare il campo dei titolari ed alzare la qualità complessiva della rosa. Siamo venuti qua senza giocatori importanti come Bettella, Valente e Verre. La squadra ha approcciato la partita con qualche difficoltà, ma ha tenuto botta. E i cambi ci hanno aiutato a creare le premesse anche per vincere. La mia squalifica contro la Ternana? Anche da giocatore 1-2 partite l'anno le perdevo. E' un grande rammarico, ma sono sicuro che mister Lanna con tutti i miei collaboratori faranno un gran lavoro. La preparazione sarà uguale alle altre partite e in panchina Salvatore sono sicuro che farà una grande gara e dirigerà al meglio la squadra. Adesso bisogna recuperare, ringrazio la società che ci ha permesso con un charter di rientrare rapidamente in città. I ragazzi dormiranno ad un orario consono, di conseguenza domani sarà un recupero completo. A parte chi ha giocato meno che farà un altro lavoro. Poi faremo una rifinitura e ci faremo trovare pronti. Affronteremo un avversario reduce da da due sconfitte che vorrà venire a fare una grande partita. Noi ci prepareremo al meglio per provare a vincerla"