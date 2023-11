Corini: “Sono preoccupato, mese negativo. Assumiamoci responsabilità”

"Mi preoccupano questi segnali”. Così Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Cittadella, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, decisa dalla rete messa a segno nel finale da Pandolfi. “Io cerco di spiegare, ma quando perdi una partita così... La squadra ha perso le distanze nell'ultima mezz'ora, siamo stati confusionari. Sulla valutazione globale c'era qualche situazione di qualche giocatore che non stava benissimo. Sappiamo come stiamo, l'ultima mezz'ora la squadra ha fatto molta fatica.Quando perdi a volte ci sono poche giustificazioni, oggi è una brutta partita. Non è andata come volevamo, trattasi di un mese altamente negativo. C'è da prendere atto di questo e di assumersi le nostre responsabilità, io per primo", ha proseguito il tecnico del Palermo.