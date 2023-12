Corini: “Sono a rischio? Ho detto a Rinaudo e Gardini di voler spingere fin in fondo”

"Soffriamo tutti, comprendiamo la delusione dei tifosi, che è anche nostra. Ci hanno dato il loro supporto. La squadra questo può esprimere in questo momento, l’obiettivo è stare attaccati ai primi posti. Abbiamo un percorso positivo in trasferta, male in casa. Dobbiamo lavorare per trovare le soluzioni. Ci sono stati una serie di infortuni che hanno penalizzato la squadra, questo abbassa anche il livello in allenamento. Non siamo stati bravi a reagire come dovevamo farlo. Le risposte dobbiamo darle noi, lavorando forte e recuperando giocatori che sono al momento fuori. Mia posizione a rischio? Le ultime partite hanno un trend negativo, ho le energie e le forze per andare avanti. Le risposte dalla squadra le ho avute. L’ho detto a Rinaudo e Gardini, ho la volontà di andare avanti, sono qua e spingerò fino al massimo. So di avere una grande occasione. Darò sempre il meglio di me finché avrò la possibilità di farlo".