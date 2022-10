Corini: “Soleri e Vido si stanno inserendo. Saric in campo a Terni. Pigliacelli…”

Contro la Ternana , il Palermo non può permettersi ulteriori distrazioni specialmente dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate. Lo sa bene il tecnico rosanero Eugenio Corini che vede la propria squadra scivolata sui gradini più bassi della classifica di Serie B in zona playout. Queste le dichiarazioni del tecnico bresciano in vista della trasferta del "Liberati" in programma il prossimo sabato alle 14.00:

"Soluzioni in attacco per ovviare la sterilità offensiva? Piano piano sto inserendo sia Soleri che Vido. Per quanto riguarda Saric si è ben allenato e probabilmente sarà in campo sabato a Terni. Pigliacelli e Massolo? Il ruolo del portiere è molto complicato, nei grandi campionati ci si alterna per le troppe gare ravvicinate. Io giocando una volta alla settimana non reputo costruttivo alternare il ruolo del portiere perché voglio consolidare il ruolo che ripeto, non è affatto semplice. Gomes? E' una risorsa si allena bene e cercherò anche di poterlo sfruttare nel tempo. Su Elia ero sinceramente molto preoccupato, poi gli esami mi hanno fatto tirare un sospiro di sollievo, il ragazzo si sta allenando adesso con il gruppo ed è pienamente recuperato. Mateju è ancora presto per sapere se lo porterò a Terni. Floriano per me ha una duttilità strepitosa, può giocare dentro al campo, laterale, è una risorsa tattica importante che può spostare gli equilibri".