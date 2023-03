Corini: “Soleri e Tutino bene, Vido ha dato segnali. Vazquez è immarcabile”

"Matteo ha un percorso particolare, valuterò se fargli iniziare la partita. Soleri e Tutino hanno fatto bene, Vido ha dato segnali confortanti. Per fare iniziare i due attaccanti sceglierò tra Soleri, Matteo e Tutino. Io penso che l'identità di una squadra comprenda varie fasi di gioco. Contro il Modena non pensavo di affrontare tutte quelle difficoltà, abbiamo lavorato in campo per capire come migliorarci. Vazquez destabilizza qualsiasi squadra, vede filtranti che tanti non vedono. E' immarcabile, dobbiamo reggere l'uno contro uno. Hanno punte fisiche importanti e sui laterali. Abbiamo lavorato su tutto questo, su come lavorare dentro sulle marcature e su come andare a consolidare una seconda palla. Dobbiamo uscire dalla loro densità, abbiamo lavorato su tutto e ritengo che certi giocatori siano immarcabili"