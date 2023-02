Corini: “Sogno di battere il Genoa. Verre per Segre? Scelta tecnica, Valerio…”

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo è intervenuto in sede conferenza stampa a margine del successo casalingo ottenuto contro la Reggina di Filippo Inzaghi . Il Genio si è soffermato su diversi aspetti interessanti riguardanti gara vinta dai rosanero contro la compagine calabrese. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Io ho la piena consapevolezza di poter cambiare l'inezia di questa squadra, sono arrivati giocatori importanti dal mercato. Adesso sogno di battere il Genoa così come dopo Ascoli sognavo di battere la Reggina. A volte abbiamo sbagliato alcune occasioni. L'idea è che nella riconquista della palla possiamo sempre creare qualche occasione importante che crei problemi all'avversario. Verre per Segre? Scelta tecnica. Valerio poteva darmi la possibilità di poter giocare tra le linee. Anche questo è frutto di ciò che dicevo quando parlavo di ampliare la rosa dei titolari che scendono in campo"