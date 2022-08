Corini: “Silipo? Ha tanta qualità, dipenderà da lui, mi aspetto delle risposte”

Eugenio Corini, nuovo tecnico del Palermo, si è presentato in conferenza stampa

Inizia ufficialmente l'era di Eugenio Corini sulla panchina del Palermo, dopo la breve esperienza nel 2016-17. Il tecnico ex Brescia, protagonista anche con la maglia rosanero durante il primo periodo di Maurizio Zamparini, è stato scelto dalla dirigenza targata City Football Group dopo un'attenta riflessione per il post Baldini. Corini si è presentato questa mattina in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni: