Corini: “Settimana complicata ma classifica non è negativa. Lavoriamo per ripartire”

"Spesso abbiamo fatto gol nell'ultimo quarto d'ora, oggi era una settimana particolare. Io sapevo che oggi avremmo pagato qualcosa nella lunghezza della partita, ho cercato di lavorare anche a gara in corso per riequilibrarla. E' stata una settimana complicata, ho forzato alcune situazioni. Ho compreso una settimana particolare con certi giocatori che avevano dei percorsi particolari. Ho cercato di capire quale fosse la cosa migliore da fare. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo palleggiato senza essere incisivi. Secondo tempo più andava avanti più la squadra è andata in sofferenza. Non siamo stati collegati, ne è nata questo tipo di partita che ha portato al gol finale del Cittadella. Quando si perde c'è sempre tanta delusione, è giusto sentirla. C'è sempre la volontà e la forza di poter ripartire. Lavoro complicato ma quando hai la forza dentro di te puoi affrontare qualunque situazione. La nostra posizione in classifica non è negativa, prendiamo atto invece del mese negativo. Lavoriamo per ripartire al meglio per far sì che il periodo che ci porterà a Natale sarà positivo".