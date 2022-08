Corini: “Serie A? I sogni aiutano a vivere. Con Marwood stiamo definendo il progetto”

"Sogno promozione in Serie A? I sogni aiutano a vivere, io ho portato una valigia piena di sogni e obiettivi a Palermo. C'è tanto lavoro nel mezzo per far si che i sogni diventino realtà. E' giusto che il tifoso sogni, ma bisogna parlare in maniera chiara e per me oggi il sogno è vincere con il Perugia. Bisogna procedere passo dopo passo, l'anno scorso a marzo sarebbe stato impensabile proiettarsi oggi ad una Serie B. Il sogno è cercare di dare il meglio in ogni partita, facendo ritrovare la gente nella squadra. Dobbiamo confrontarci con la realtà, ma una parte di sogno la conserviamo sempre dentro di noi. Se un allenatore pensa a tutte le responsabilità non potrebbe fare questo lavoro. Sono dieci anni che faccio questo lavoro. Ho vissuto momenti belli e meno belli. Nel calcio può succedere di tutto, in un periodo medio-lungo credo che se uno lavora bene potrà raccogliere soddisfazioni. A parte il valore del risultato sportivo, per me c'è sempre davanti la persona. Darò ogni goccia di sudore e lavorerò ogni giorno, sul risultato sportivo lavorerò per far sì che possano essere i migliori risultati possibili. Ho avuto un call con Gigliani, ha voluto spiegarmi anche lui una serie di cose legate al City Group. Ci siamo confrontati anche con Marwood, con cui abbiamo ampliato il nostro grado di conoscenza anche a cena, i riferimenti sono chiari e si sta creando un bel gruppo di lavoro"