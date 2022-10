Corini: “Sento piena fiducia da parte della società. Nostro primo tempo discreto”

Il Palermo perde anche con la Ternana , con il 3-0 in favore dei rossoverdi al "Liberati" nell'ottava giornata di campionato. Ennesima battuta d'arresto per la formazione rosanero di Eugenio Corini , che incassa la quinta sconfitta nelle ultime sei giornate del campionato di Serie B . Al termine della gara il tecnico del Palermo FC Corini ha analizzato la sterile e deludente prestazione della compagine rosanero. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Il primo tempo è stato discreto e abbiamo fatto una buona fase di non possesso anche creando delle occasioni pericolose. Dopo aver subito il gol ci siamo allungati e abbiamo forzato troppo le giocate. La Ternana ha meritato ampliamente di vincere, noi stiamo attraversando un momento molto delicato. Un avvio di stagione complicato, stiamo facendo fatica a diventare squadra. Al contrario della Ternana che lavora insieme da anni, noi ci stiamo costruendo adesso da zero e stiamo affrontando dei passaggi fisiologici di difficoltà. Sento piena fiducia da parte della società. Le sconfitte fanno male, dobbiamo rimanere però sul pezzo mentalmente e sempre lucidi. La Ternana ha interpretato la gara diversamente non avendo Favilli, ma al suo posto ha giocato Donnarumma: un calciatore di grande qualità".