Corini: “Sconfitta mia responsabilità. Passo indietro nel percorso”

Zero a uno, è questo il risultato finale tra Palermo e Sudtirol . Il match del Renzo Barbera si è concluso in favore degli ospiti che hanno saputo reggere all'avance rosanero dopo aver sbloccato la partita con una deviazione fortunosa di Odogwu che ha sfruttato una disattenzione di Pigliacelli . Nel post-partita, il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Sconfitta? Responsabilità mia, avevo visto certe cose in allenamento e speravo di rivederle in partita. Non è stato così, prova non ottimale, poco lucidi e poco rapidi nella trasmissione della palla, poca incisività e poca connessione. Potevamo pareggiare ma sinceramente oggi questo match costituisce un passo indietro nel percorso. Non me l’aspettavo, responsabilità chiaramente mia”.