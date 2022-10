Corini: “Scelte? Mi assumo responsabilità. Gomes abbina due qualità”

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'ostico match di campionato in cui i rosanero saranno chiamati ad affrontare il Cittadella . Tra le tante tematiche affrontate, il Genio si è soffermato sul centrocampo a sua disposizione. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Strategicamente la gara è stata preparata sulle loro giocate profonde sulla punta e sulla parità numerica sulle fasce. Dobbiamo cercare gli spazi che possono proporsi durante la gara. Centrocampo meno bello con il Pisa? Secondo me Gomes abbina qualità in possesso ed anche in fase di recupero. Tutto dipende su come abbiamo intenzione di affrontare l'avversario. Anche Broh, Stulac o Damiani mi danno certe garanzie. Bettella dal primo minuto? Sa cosa significhi giocare a Palermo e stiamo ancora valutando, ma con i cinque cambi in partita tutto può succedere. Ogni mio giocatore lo guardo, lo stimolo e faccio delle scelte di cui mi assumo le responsabilità. Faccio delle scelte tecniche poi spetta loro dare il meglio in campo per dare delle risposte in gara".