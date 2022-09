Corini: “Saric stanco ma arruolabile. Broh recuperato, Damiani giocatore fantastico”

Dopo quasi una settimana trascorsa all'Etihad Campus di Manchester , per il Palermo è tempo di mostrare segni di svolta e di mettere a frutto tutte le conoscenze acquisite in un centro sportivo così prestigioso. L'avversario che inaugurerà il mese di ottobre per i rosanero è il SudTirol di Bisoli , una formazione che dopo un avvio sottotono ha rialzato la testa ed ha agganciato i siciliani a quota sette punti in classifica. Queste le dichiarazioni del tecnico Eugenio Corini alla vigilia:

"A Manchester ho visto rabbia da parte dei ragazzi per i punti persi a Frosinone. Ho avuto una grande percezione sui ragazzi durante il ritiro, saremo lucidi ed equilibrati per affrontare il SudTirol e vincere la gara. Nedelcearu e Saric stanno bene. Ionut l'ho trovato benissimo, ma aveva un percorso più lineare. Sono felice per Dario che ha fatto il suo esordio in nazionale. E' arrivato stanco per via di un ritardo del volo, ma sarà dei nostri, ha fatto rifinitura e sarà arruolabile, ma ho fatto delle riflessioni. Damiani è un calciatore fantastico e fa parte di un pacchetto di centrocampo ben assortito. Broh? L'abbiamo recuperato molto bene e ringrazio lo staff. E' pienamente recuperato, ma daremo un minutaggio nel tempo, per me sono tutti titolari, ho una rosa di 29 giocatori e per me anche chi gioca solo solo anche 20 minuti è importantissimo".