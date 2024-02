Corini: “Sappiamo come metterli in difficoltà. Tutto sulle condizioni di Lucioni”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della sfida contro la Cremonese.

E' tutto pronto a Cremona dove, sabato pomeriggio, la squadra di Giovanni Stroppa ospiterà il Palermo reduce dal convincente successo maturato in casa contro il Como. Un match che metterà di fronte la seconda e terza forza del campionato di Serie B, divise da appena un punto a favore dei grigiorossi. Impegno presentato dal tecnico della compagine rosanero, Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.

"Cambi di fronte della Cremonese sofferti da noi all’andata? Chiaro che qualcosa possiamo rischiare visto che loro sono bravi a trovare l’ampiezza con i quinti. Loro hanno giocatori che pissono decidere anche con una giocata, penso a Vazquez e Falletti. L’idea nostra é sempre quella di accorciare e stringere il campo, coprire bene gli spazi con la partecipazione di tutti e fare le nostre cose in avanti perché sappiamo come metterli in difficoltà. Lucioni continua il suo percorso, siamo orientati a recuperarlo durante la sosta".