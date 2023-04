Corini: “Sala è cresciuto, valuterò rispetto ad Aurelio. L’assenza di Di Mariano…”

Giornata di vigilia per il Palermo che, sabato pomeriggio, sarà ospite del Venezia quattordicesimo in classifica allo stadio "Pier Luigi Penzo". Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico dei rosanero, Eugenio Corini , intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"La squadra arriva bene con la voglia di vincere, con grande rispetto dell'avversario. Bisogna valutare il percorso e la squadra con cui sei andato a giocare ma anche la tua squadra come sta. Le assenze inficiano in un percorso, aver perso Di Mariano c'ha tolto qualcosa. Ho pensato a una soluzione diversa perché devo mettere in condizione i ragazzi. Con il Cosenza abbiamo creato i presupposti per vincere, se avesse fatto gol Soleri staremmo parlando di un Palermo che c'ha creduto fino alla fine. Dobbiamo star dentro al campionato e completar al meglio la stagione con quel sogno che non molliamo. Siamo a tre punti, c'è tutta la possibilità. Sala ha fatto un lavoro pieno, è cresciuto nel percorso. E' un opzione che valuterò rispetto ad Aurelio"