Corini: “Sala, Devetak e Accardi sono indisponibili. Sostituti? Crivello oppure…”

Archiviata la prima giornata contro il Perugia, il Palermo di Eugenio Corini si prepara alla delicata trasferta contro il Bari. Buona la prima in panchina per il tecnico ex Chievo e Brescia, vittorioso al "Barbera" per 2-0 sulla compagine umbra. In vista del match del "San Nicola", in programma venerdì 19 agosto alle 20:45, Corini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni: