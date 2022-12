Corini: “Sala arruolabile. Damiani? Cambio tattico. Ricordate da dove siamo partiti”

Una classifica cortissima rende il campionato di Serie B ancora più appassionante ed equilibrato. Con i tre punti di Benevento , il Palermo è arrivato a quota 18 al quattordicesimo posto, a sole cinque lunghezze dalla terza posizione e con un vantaggio di tre sulla zona playout. La sfida contro il Como , in programma allo stadio "Renzo Barbera" questo giovedì alle 20.30, rappresenta un ulteriore test di maturità per i rosanero. Queste le dichiarazioni del tecnico rosanero Eugenio Corini alla vigilia del match:

"Se vado a valutare la squadra da dopo Terni ad oggi ho visto dei passi avanti, anche nelle gare perse c'è stata sempre la possibilità di spostarla dalla nostra parte. La classifica è corta. Dobbiamo accelerare nella crescita collettiva. Sala? Sono solo stati dei crampi ed è abile ed arruolabile. Damiani? Il suo cambio è stato semplicemente tattico, nessun problema fisico anche se ha giocato meno ha un buon ritmo partita. Ricordate da dove siamo partiti. C'è stato un percorso tortuoso, per far crescere individualmente ogni singolo giocatore ed anche una soluzione tattica che non era facilmente recepibile. Prima di Terni eravamo davvero in difficoltà. Palleggiamo bene ed andiamo bene con il possesso. Ci sono dei margini di crescita. Il calcio è fatto di quattro fasi. C'è un lavoro che è stato fatto, io sono qui per portare in sicurezza l'obiettivo di questa squadra. Il mio sogno è giocare una grande partita col Como, costruendo il miglior campionato possibile. La voglia e la visione ci sono ma dobbiamo ragionare partita dopo partita".