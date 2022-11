Corini: “Sala? A Cosenza scelsi Crivello per una mia paura. Soleri può giocare largo”

"Sala? Marco ha lavorato bene, a Cosenza ho mandato a scaldare sia lui che Crivello, poi ho scelto Roberto per una mia paura di dover spendere in ulteriore campo. L'ho visto bene ed è pronto per scendere in campo. Il recupero nei mondiali in Qatar? Si va verso il tempo effettivo di gioco. È tutto a favore dello spettacolo, una forzatura dell'IFAB. Cosenza una grande delusione rispetto alla prestazione fatta. I gol subiti? Un grande rammarico perché subiti a difesa praticamente schierata. Stiamo lavorando su letture e scompensi che possono presentarsi. Il Venezia è un dato di fatto si esprima meglio in trasferta. Ultimi nei contrasti vinti? C'è da valutare, è vero che facciamo più dei contrasti indiretti, ma stiamo lavorando per fare si che si capisca l'importanza del vincere dei contrasti di gioco in una gara. Soleri? Può fare più ruoli in avanti, per adesso Di Mariano è più vicino a Brunori quindi reputo che Edoardo può anche giocare da esterno mancino un attacco.".