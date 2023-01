Corini: “Rivoluzione della rosa? Rispondo così. Saric importante, a Perugia…”

"Riduzione della rosa? Sono ragazzi che hanno trovato possibilità di giocare e che non avevano trovato spazio. Adesso valuteremo al meglio chi in entrata alzerà l'asticella. Attitudini e caratteristiche dei giocatori potranno anche cambiare le soluzioni tattiche ma le valuteremo strada facendo. Saric? Ho un rapporto chiaro e diretto con Dario. A prescindere dall'integrazione tecnico tattica c'è voluto tempo per averlo al meglio dal punto di vista fisico. È un giocatore importante per noi e già da Roma l'ho visto carico sotto ogni aspetto. Che partita mi aspetto a Perugia? Dobbiamo mantenere la squadra corta. Abbiamo lavorato dal punto di vista tattico sugli aspetti dove loro sono bravi per spostare gli equilibri della gara dalla nostra parte e colpirli. Centrocampo? Voglio valutare determinate situazioni e sono i ragazzi che mi mettono in difficoltà. Ho chiesto alla società di alzare il livello dei giocatori perché è importante valutare anche nei cambi. Il problema di Stulac ci ha messo nelle condizioni di dover rivedere determinate circostanze anche in ottica mercato. Sto comunque valutando diverse opzioni in vista del Perugia