Corini: “Rivoluzione a centrocampo? Vi spiego. Brunori e la tripletta…”

"Sono orgoglioso della prestazione dei nostri ragazzi". Lo ha detto Eugenio Corini , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Venezia . Il tecnico del Palermo ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione della sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie B .

"Bisogna avere pazienza, Brunori stava crescendo, ho visto maturità nella partita. È stato importante fare gol su calcio di rigore, lo ha sbloccato. Ha consolidato la sua fiducia ed ha fatto tre gol straordinari. Si porta a casa il pallone in maniera strameritata. La rosa a disposizione è importante, nelle partite ravvicinate il reparto che ha bisogno di energia è il centrocampo. L’unione porta sempre grandi risultati. È un motivo di orgoglio per quelli che hanno giocato ma anche per quelli che non hanno giocato e avranno spazio nelle prossime partite", ha proseguito l'allenatore rosanero.