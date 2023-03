Corini: “Ritiro di Girona utile per approcciare finale di Serie B. Grazie City Group”

"Questo ritiro è utile in questa parte della stagione in cui dobbiamo lavorare da un punto di vista atletico e tecnico-tattico ma ci servirà anche per lavorare al meglio per recuperare la miglior condizione possibile di alcuni nostri giocatori. Ringrazio il City Football Group ed il Girona per ospitarci in questi giorni di lavoro in questa struttura. Ci servirà per preparare la parte finale del campionato. Ad ottobre avevo chiesto di fare un ritiro a Manchester per consolidare la rosa che era stata costruita mesi prima con tanti cambiamenti. Ne abbiamo fatto in seguito un altro a Roma nel periodo del calciomercato invernale prima di approcciare il girone di ritorno. L'ho chiesto adesso proprio per approcciare il rush finale. Decontestualizzare la realtà quotidiana è importante, anche per consolidare i rapporti tra i ragazzi. Lavorare in un nuovo contesto può essere utile".