Corini: “Ritiro a Manchester grande opportunità. Grosso? Ha dimostrato sue qualità”

Sale l'attesa per Frosinone-Palermo, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B in programma sabato alle 14:00 allo stadio " Benito Stirpe ". La formazione di Grosso ha vinto entrambe le sfide casalinghe, ma cerca riscatto dopo il ko in casa del Cittadella nell'ultimo turno di campionato. I rosa, ancora in fase di rodaggio, sono tornati alla vittoria nella sfida contro il Genoa dopo il ko esterno contro la Reggina. Intervenuto a pochi giorni dalla sfida, il tecnico Eugenio Corini , ha presentato il prossimo impegno che attenderà i suoi.

"Ritiro a Manchester? Ho chiesto io alla società durante la sosta di poter fare un piccolo ritiro per lavorare dettagliatamente senza lo stress di una settimana tipo, non solo per proseguire il percorso di crescita sul piano tattico ma anche per approfondire il processo di conoscenza dei miei giocatori. Poter lavorare in una struttura fantastica dotata di tutti i comfort ed in campi bellissimi fa piacere ere ad ogni tecnico. Ringrazio la proprietà per questa opportunità".