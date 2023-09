Corini: “Rispetto per l’Ascoli, Viali bravo. Tifosi? Vogliamo regalargli i 3 punti”

"Grande rispetto per gli avversari, Viali è bravo. Dobbiamo porci nella maniera corretta, consapevoli di chi siamo. Per me la partita di Reggio va in quella direzione. La squadra ha saputo stare dentro le difficoltà e creare le condizioni per andare in vantaggio. È questa la squadra che voglio. Tifosi? Da questo punto di vista chi va in trasferta ha sempre un apprezzamento particolare. Li ringraziamo e vogliamo regalare loro una grande prestazione e una vittoria. È stato bellissimo vedere tanti tifosi contro la Feralpi, mi aspetto una grande risposta anche contro il Cosenza. Dobbiamo meritarcelo con la partita di Ascoli. Mio sfogo? Non è stato uno sfogo, ma un confronto. Non sempre si è d’accordo, ma vanno rispettate le idee degli altri. Spiegare e far capire è fondamentale. Siamo una squadra uniti, che va al di là della critica. Vi ho sempre dato rispetto e lo esigo da parte vostra. Sono una persona diretta, con educazione. La gente a volte capisce a volte meno. L’unica è fondamentale. Noi sappiamo cosa vogliamo fare, ma sappiamo che molte squadre si nascondono dietro questa cosa qua. L’ho fatto per farmi capire meglio dai tifosi".