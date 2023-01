Corini: “Ringrazio Floriano, è stato fondamentale. Orihuela e l’attacco…”

Il Palermo riprende il proprio cammino in Serie B dopo tre settimane di sosta. La formazione rosanero riscontra qualche problema sul piano numerico in termini di organico, tra cessioni già avvenute ed imminenti partenze degli elementi considerati in esubero. Il prossimo avversario dei siciliani è il Perugia che, dopo due vittorie consecutive, sta risalendo una classifica che sembrava aver confinato il "Grifone" in zona retrocessione. Il coach di bagnolo Mella dedica un pensiero anche a Roberto Floriano, uomo simbolo della rinascita del club e protagonista delle due promozioni conquistate nell'ultimo triennio, appena trasferitosi al Sangiuliano City nella sessione di mercato attualmente in corso. Queste le dichiarazioni del tecnico Eugenio Corini alla vigilia della sfida del "Renato Curi" in programma sabato alle 14.00 che apre il girone di ritorno del Palermo:

"Orihuela? Il suo è un percorso simile a quello di Claudio Gomes. Viene da un periodo di inattività dovuto ai Mondiali. Ne riconosciamo attitudini e qualità. Deve lavorare dal punto di vista atletico e tattico. Floriano? Nutro grande stima tecnica e umana, ha dato tanto al Palermo e a me in questi mesi. Ha avuto l'opportunità di avvicinarsi a casa e di allungare il suo contratto, ne abbiamo discusso insieme ed ha colto questo tipo di opportunità . Tutta la tifoseria gli sarà sempre grata per quello che Roberto ha fatto. Io lo ringrazio per quello che ha fatto in questi sei mesi, a livello di professionalità ed anche sotto l'aspetto tecnico. Gli auguro il meglio per il suo futuro. Soleri, Vido e l'attacco? Vedremo il mercato cosa presenterà. Cosa ci vuole per fare bene a Perugia? Calciomercato e sosta non devono fuorviare le nostre menti. Il numero dei nostri giocatori deve alzare maggiormente la nostra concertazione. L'ho vista negli occhi dei ragazzi. Mi aspetto una grande prestazione a prescindere gli stimoli di mercato o il lungo stop".