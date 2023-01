Corini: “Rigore Ascoli oggettivamente non c’era. Brunori, che gol. Il gruppo…”

"Il gol del pareggio lo hanno ottenuto su palla inattiva, loro oggettivamente con Falasco e Ciciretti calciano bene. Sono molto pericolosi, hanno fatto parecchi gol così. Sapevamo che era una situazione dove potevamo pagare qualcosa. Hanno pareggiato, mi è piaciuto lo spirito soprattutto dopo il rigore sbagliato". Queste le dichiarazioni del tecnico Eugenio Corini in mixed zone dopo la vittoria per 1-2 al "Del Duca" contro l' Ascoli , con un Palermo trascinato da Matteo Brunori .

"Presunto contatto Mateju-Dionisi? Il rigore non dato oggettivamente non c'era. L'inerzia poteva essere spostata, ma abbiamo affrontato il tutto con solidità mentale. Un'identità forte che ci ha tenuto in piedi, ci ha fatto giocare a calcio, ci ha fatto creare occasioni. Matteo ha fatto un gran gol, ha veramente creato una situazione da solo. Dopo aver sbagliato un rigore so quanto è difficile, questo dimostra la personalità del ragazzo e la voglia che ci mette ogni volta. Gruppo sempre più compatto? E' merito dei ragazzi, dello spirito che hanno creato, di quello che ci mettono quotidianamente, di come accolgono i nuovi arrivati".