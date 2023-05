Corini: “Ricordiamoci dov’era la squadra tre anni fa. Brunori squalificato…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Palermo, Eugenio Corini, a margine del match valido per la trentaseiesima giornata di Serie B disputato contro la Spal di Massimo Oddo.

Il Palermo di Eugenio Corini ha battuto la Spal nel match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Un successo che permette ai rosanero di agguantare la zona playoff del torneo cadetto a 180' minuti dal termine della regular season. Il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa a margine della sfida contro la squadra di Oddo. In particolare, Corini si è soffermato sulla squalifica del capitano Brunori che salterà la prossima partita a Cagliari.