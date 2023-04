Corini: “Reagito nella difficoltà, Brunori ok. Playoff? Pensiamo al Benevento”

"Nel primo tempo abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo meritato il gol del vantaggio, abbiamo avuto una situazione importante per andare sul doppio vantaggio. Abbiamo preso il gol del pareggio, ma la squadra ha continuato a lavorare, a giocare. Il secondo tempo è partito sulla falsa riga, dopo il rigore abbiamo perso un po' di equilibrio. La squadra si è scomposta, abbiamo rischiato il 4-1 ma c'era fuorigioco. La squadra ci ha provato fino alla fine, Brunori ha preso la traversa e poi abbiamo avuto il calcio rigore. C'è grande rammarico, abbiamo fatto errori che hanno inciso tanto sull'andamento della partita. Ma secondo me la prestazione della squadra fino al 60' è stata molto positiva. Abbiamo perso un po' di equilibrio dopo aver preso il 2-1, fino a quel momento è stata ben giocata. E' normale che loro si sono compattati dietro, ripartivano con giocatori molto veloci, le linee di passaggio erano più chiuse, magari abbiamo forzato qualche giocata e ci siamo predisposti al loro contrattacco. Questi 15 minuti sicuramente non li abbiamo sviluppati bene. Nella massima difficoltà la squadra ha reagito, ha cercato di accorciare le distanze, c'è riuscita e abbiamo provato fino all'ultimo istante a pareggiare la partita. Brunori è tornato al top? Io penso che la squadra non abbia fatto una partita non buona. Non ha letto le situazioni che a volte ti fanno vincere le partite anziché perderle. Matteo oggi ha fatto una partita importante, è tornato in ottima condizione. Playoff? Io penso che bisogna pensare alla partita col Benevento, ci prepareremo al meglio per cercare di vincerla e poi valuteremo la classifica".