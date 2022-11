Corini: “Rammaricati, meritavamo altro risultato. In B serve grande spirito”

3-2: è questo il risultato della sfida tra Cosenza e Palermo, andata in scena questo pomeriggio al "Marulla", e valida per la tredicesima giornata di Serie B. Un risultato commentato al triplice fischio dal tecnico rosanero, Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport".

"Una partita ben giocata da due squadre che hanno provato a superarsi. Peccato il gol subito allo scadere del primo tempo, la ripresa è stata sulla falsa riga della prima frazione. Due reti, una per parte, sono arrivate su calcio d'angolo ma c'è rammarico per il loro 3-2, potevamo fare meglio. Peccato anche per il rigore, abbiamo fatto una buona partita e forse meritavamo il pari. Campionato equilibrato, noi abbiamo l'obiettivo di consolidare la categoria. Peccato perché dalla prestazione di oggi meritavamo un risultato diverso. Noi siamo una neopromossa, acquistata da una proprietà importante. La nostra realtà ci vede in un campionato complicatissimo che va affrontato con grande spirito. Alcuni momenti ci gira meglio, poi si decide su un episodio. Oggi mi porto a casa una prestazione che va a consolidare quanto di buono abbiamo fatto nelle ultime gare".