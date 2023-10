Corini: “Promozione del 2004 fu straordinaria. Scommesse? Abbiamo un codice etico”

"Scommesse? Noi come club abbiamo un codice etico molto chiaro. I nostri giocatori sanno cosa possono e cosa non devono fare. Non ci ha scosso questa cosa, è prevalso il dispiacere. Mi pare chiaro che siano problemi personali di tanta gente. Prima di calciatori si è essere umani. Quando prendi uno schiaffo così forte da giovane può essere un momento di riflessione per maturare e per crescere. E' importante far capire che c'è stato un errore ma dare un percorso di recupero che ogni persona merita. Spesso quando si parla del nostro ruolo si parla di privilegio. Questo si conquista quotidianamente con grande impegno. La botta di fortuna può succedere ma è la continuità che certifica una carriera o il modo di essere di una persona. Ci sono sempre gli uomini prima dei giocatori. Ai miei ragazzi dico di non perdere la passione che avevano da bambini. Bisogna amare quello che si fa, altrimenti ci si appoggia a cose che non hanno valore. Ho una fascia d'età pazzesca nella mia squadra, vent'anni di differenza tra il più grande e il più piccolo. Quando vedo un ragazzo distratto mi piace capire, si tratta di uomini che possono avere altri problemi anche fuori dal campo. La convinzione è qualcosa che maturi, ho lavorato tanto su questo. Sto guardando un docufilm su Tom Brady... chi ha qualità deve donarsi agli altri per rendere forte una squadra. Non posso permettere superficialità. Sono i contenuti che certificano quello che dici e i comportamenti che elevano le parole. Si può sbagliare un passaggio, ma dobbiamo avere ben chiara l'anima di questa squadra. I nostri tifosi vogliono vedere la nostra squadra in Serie A, questo è il loro sogno e il nostro", ha concluso.