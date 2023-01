Corini: “Primo tempo davvero male, terzo gol evitabile. Bravi a recuperare con forza”

Tre a tre : è questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello Stadio "Renato". Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B , il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha detto la sua anche sull'orgoglio e la forza di Brunori e compagni :

"E’ stato un primo tempo interpretato davvero male. Abbiamo fatto fare ciò che volevano fare. Al 23esimo l’avevamo riaperta con il 2-1 e poi abbiamo preso gol su una situazione che potevamo e dovevamo evitare. Nel primo tempo abbiamo fatto davvero male, ho detto che era un peccato giocare così dopo aver fatto una certa preparazione tecnico-tattica nelle ultime settimane. Al termine della gara ho detto alla squadra che non abbiamo fatto un’ottima partita tatticamente. Però siamo stati bravissimi a recuperare. Questo significa che abbiamo forza ed orgoglio, un’importante risorsa per noi. Se la partita durava qualche minuto in più probabilmente l’avremmo anche vinta: questo è un ottimo, ci deve far capire molto.