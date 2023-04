Corini: “Presi diciannove giocatori, partiti con un obiettivo. Non è PlayStation…”

Alla vigilia del match col Benevento per la trentaquattresima giornata di Serie B , è intervenuto in sala stampa il tecnico del Palermo , Eugenio Corini . I rosanero affronteranno l'attuale ultima in classifica del campionato cadetto e l'imperativo è quello di conquistare tre punti per tenere viva fino all'ultimo turno la speranza di aggrapparsi al treno playoff. Queste le dichiarazioni del tecnico di Bagnolo Mella:

"Siamo partiti con un obiettivo, abbiamo comprato diciannove nuovi giocatori di movimento. Ognuno aveva una condizione fisica diversa, non siamo alla PlayStation che se compri un giocatore che vale 100 rende subito da 100. E' vero che abbiamo dei difetti, ma il valore di questa squadra è stato quello di reagire alle difficoltà. Capisco quanta ambizione ha questa piazza, ma io so nella mia vita che ogni giorno faccio un lavoro a mille allora consapevole che ci sono difficoltà da affrontare. La società mi ha dimostrato fiducia perché ha capito quello che stiamo facendo. Io sono qui a far questo lavoro e sono sempre a rispondere qui nonostante non ci sia una risposta a tutto. Il calcio è sviluppo e reazione alle difficoltà. Questa è l'idea di chi vogliamo essere e delle riflessioni che si possono fare per capire chi può restare qui per costruire un Palermo forte. Io faccio parte di questo percorso, sento la responsabilità ma mi sento abbastanza equilibrato per affrontarle".