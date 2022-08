Corini: “Perugia squadra forte, Castori conosce la Serie B. Ai tifosi dico questo”

"Perugia? Squadra forte, li ho affrontati lo scorso anno con il Brescia. Hanno una struttura importante, hanno un allenatore come Castori che conosce bene la categoria. Troveremo una squadra più avanti sotto tutti i punti di vista, ma dovremo essere reattivi per andare a fare una grande partita. Quando ci sono punti in palio dobbiamo mentalizzarci per superare le difficoltà con energia e forza. Ieri ai ragazzi ho detto di non abbattersi mai e di trovare risorse interne per andare sempre più avanti. Nelle difficoltà questi ragazzi meritano di essere accompagnati dai tifosi, nei 95' minuti chiedo di spingere la squadra finché c'è speranza. Poi a fine partita potranno anche fischiare se non saranno soddisfatti".