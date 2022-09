Corini: “Per noi questo è un anno zero, la Serie A in futuro. Gomes è straordinario”

"E' un'esperienza bellissima, il centro sportivo è perfetto per una squadra di calcio. Abbiamo approfittato dell'ospitalità del Manchester City per l'ospitalità. E' una stagione molto importante per noi ed è molto gratificante per me essere l'allenatore del Palermo. Questo per noi è un anno zero, stiamo cambiando e la nostra ambizione è quella di creare un'identità, di consolidarci in una categoria difficile come l'attuale Serie B ed infine di costruire un futuro sempre migliore con l'obiettivo di far arrivare il Palermo in Serie A".