Corini: “Partita gradevole, pareggio giusto. Di Mariano importante, Stulac…”

"Una squadra prova sempre a vincere, ma il pareggio è corretto visto lo sviluppo della partita. È stata una partita gradevole, il pareggio lo ritengo il risultato più giusto. Di Mariano? È un giocatore importante, mi dà più soluzioni. Può giocare aperto o più vicino alla punta e questo ci dà la possibilità di variare il tema tattico. È sicuramente un giocatore molto importante per noi. Stulac e Gomes insieme? Penso che siamo stati per lunghi tratti primi in classifica per gioco manovrato, adesso siamo quinti. Sono contento perché Leo ha fatto un'ora di buon lavoro e sono contento per lui. La ricerca del miglioramento è continua, a me è piaciuta la determinazione della squadra e come ha reagito alla difficoltà dello svantaggio. Torno da Ferrara con aspetti positivi".