Corini: “Partita giocata bene, c’è rammarico. Sibilli grandissimo gol”

Parola a Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo FC , in seguito al pareggio di 1-1 allo stadio Arena Garibaldi contro il Pisa di Luca D’Angelo, è intervenuto ai microfoni della mixed zone per approfondire alcuni temi inerenti alla sfida valida per la 28a giornata del campionato di Serie B. Di seguito le parole del mister di Bagnolo Mella:

“Partita giocata molto bene dai ragazzi, interpretata alla grande. Un netto dominio, dove abbiamo avuto tante possibilità di fare gol. Ne siamo riusciti a realizzare uno, ma anche nel secondo tempo la percezione è che eravamo in controllo e potevamo essere pericolosi. E' veramente un rammarico, loro hanno tirato fuori - visto le doti balistiche di Sibilli - un grandissimo gol. Ci era già capitato all'andata, contro di noi hanno queste giocate, questi tiri da venti metri imprendibili. C'è grande delusione, ma dobbiamo accettarlo. Però stiamo studiando per diventare grandi. E giocare una partita di questo livello su un campo difficile, contro una delle migliori rose del campionato, deve essere motivo di orgoglio per noi. Uno spunto per cercare sempre di migliorarci e portare a casa vittorie soprattutto quando fai prestazioni di questo tipo che meritano un risultato pieno”