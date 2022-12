Corini: “Pareggio corretto, c’è una crescita costante. Grande continuità dopo Terni”

"Pareggio corretto per l'andamento della partita. Due squadre che hanno provato a superarsi fino all'ultimo secondo regalando spettacolo nonostante un campo bagnato. Nedelcearu? Ha una forza straordinaria. Abbiamo parlato con lui dandogli la possibilità di tornare a casa. Ha scelto di restare onorando la memoria del papà, gli siamo vicini e gli facciamo i complimenti. Crescita generale attorno a Brunori? Negli ultimi due mesi leggiamo meglio le fasi di gioco appoggiando bene il nostro bomber. Siamo alla ricerca di qualche gol da altri compagni ma c'è una crescita costante. Questo risultato ci dà continuità in vista di due gare contro due big contro Cagliari al Barbera e Brescia fuori casa. Cosa mi piacerebbe dal mercato invernale? Penso che questo sia un campionato iniziato in maniera particolari per via delle dimissioni di Baldini, abbiamo cercato di fare il miglior mercato possibile in due settimane. Stiamo crescendo collettivamente e sviluppando tattica individuale tra smarcamenti e capacità di puntare la porta. Pensiamo a chiudere al meglio il girone d'andata. Il campionato è oggettivamente complicato per tutti. Terni è stata lo spartiacque di questo campionato. Abbiamo fatto riflessioni su come orientare la squadra, cambiando qualcosa nello stile. Abbiamo fatto quattro risultati utili consecutivi e anche a Cosenza abbiamo giocato bene costruendo l'attuale striscia positiva. L'equilibrio è sottile ma c'è stata grande continuità dopo Terni. Nelle due sconfitte non meritavamo di perdere, per cui continuiamo su questo solco"