Corini: “Palo di Vido grande rammarico. Questa gara prepara quella col Cittadella”

In conferenza stampa, il tecnico rosanero Eugenio Corini ha commentato così il pirotecnico pareggio casalingo per 3-3 contro il Pisa , in cui il Palermo non è riuscito ad ottenere i tre punti per la quarta settimana consecutiva. Queste le sue dichiarazioni:

"Le nostre individualità? Io credo che questo è un gruppo che abbia delle giuste attitudini in un campionato in cui la qualità è molto alta. Dobbiamo portare in sicurezza la classifica per poi sederci e fare delle valutazioni. Abbiamo delle risorse come Floriano e Valente che possono spostare gli equilibri. Ho preferito preparare Vido per mettere due punte e Saric al centro. L'occasione del 4-3 che potevamo fare è nata anche grazie a questi inserimenti. Avevo già deciso di andare insieme ai miei ragazzi in mezzo al campo, ci siamo detti delle cose che non sto qui a dire, perché sono sacre come quando parliamo dentro lo spogliatoio. Il palo di Vido è un grande rammarico, però questa è la gara che prepara la sfida prossima contro il Cittadella. Il grandissimo rammarico è il gol del 3-2 del Pisa. La palla del 4-1 l'abbiamo avuta noi e dobbiamo essere più cattivi nell'incidere. Ci stiamo lavorando, ma qualche vantaggio il lavoro svolto lo sta portando".