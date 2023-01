Corini: “Palleggio sterile nel primo tempo. Perugia? Come lo scorso anno, bravo a…”

Tre a tre : è questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello Stadio "Renato". Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B , il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha detto la sua anche sull'orgoglio e la forza di Brunori e compagni :

"Il problema dei primi 45 minuti è stato principalmente il palleggio sterile, su cui tra l’altro avevamo anche lavorato. Loro sviluppavano troppo e noi gliene davamo l’opportunità, nonostante l’intenso lavoro che avevamo fatto proprio su questa cosa. All’interno di una partita si vivono più partite e noi abbiamo dimostrato di aver trovato una forza, un’anima ed un orgoglio di squadra. E’ una risposta che abbiamo dato prima di tutto a noi stessi. Ci serviva. Sorpreso l’atteggiamento del Perugia? No, perché il Perugia l’anno scorso è arrivato ottavo. E questo Perugia è quasi uguale a quello dell’anno scorso. È una squadra molto brava a ripartire. Sono stati bravi per i primi 7-10 minuti, noi però dopo siamo stati altrettanto bravi. Io fine primo tempo solitamente utilizzo una lavagna dove segno tutto quello che penso si debba modificare tatticamente. Oggi non l’ho utilizzata, perché dovevo trovare risorse dal punto di vista morale, energie mentali. Prima di trovare ogni risorsa sul campo, bisogna avere forza ed anima, specie mentale."