Corini: “Orgoglioso della prestazione, tifosi top. La difesa ha fatto bene”

"Bisogna essere orgogliosi della prestazione, abbiamo messo in difficoltà il Parma. Qualche defezione ci ha penalizzato ma lo spirito è stato propositivo. Nel secondo tempo non ricordo azioni pericolose del Parma. Eravamo in controllo, dovevamo stare attenti. Pubblico meraviglioso, ci ha spinti per tutta la partita. Abbiamo la consapevolezza di poter dare fastidio a tante squadre. Difesa? Purtroppo anche Graves ha avuto un affaticamento all'adduttore che abbiamo gestito nel secondo tempo. Chi ha giocato, come Buttaro, Lancini e Mateju centrali, lo ha fatto bene. Così come Aurelio e Masciangelo. I nostri tifosi hanno capito cosa vuole la squadra. Insieme siamo forti e possiamo giocarci questa carta per entrare nei playoff. Sconfitta dopo la sosta? Le prestazioni sono sempre state importanti, con il Perugia abbiamo recuperato un doppio svantaggio. Cosenza? Viene da due vittorie straordinarie ma vogliamo uno stadio pieno che ci accompagni a coltivare il nostro sogno"