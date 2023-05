Corini: “Orgogliosi di essere ottavi. Tifosi? Sapevo che Palermo avrebbe risposto”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini, tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brescia

Nella trentottesima giornata di Serie B, il Palermo affronterà il Brescia al "Renzo Barbera" alle 20:30. Rosanero a caccia dei tre punti per giocarsi la chance di partecipare ai playoff. Attualmente la classifica vede la compagine di Eugenio Corini all'ottavo posto, ma con diverse inseguitrici alle spalle. Alla vigilia del match, in programma domani 19 maggio, il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: