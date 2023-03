Corini: “Orgoglioso del percorso, Marconi bene. Bettella? Vi spiego” E sui tifosi…

"Marconi sta bene, ha faticato anche a Bolzano ma è pienamente recuperato. Bettella l'ho visto bene, mi dispiace non aver sviluppato con lui una settimana tipo. L'ho visto bene nell'uno contro uno ma non ho ad oggi la percezione di come possa giocare nel lungo. Devo tenere conto di quest'aspetto. All'andata con il Pisa eravamo in avanti 3-1 e sul tre a tre potevamo pure vincerla. Faceva parte di un percorso che ci ha resi più solidi rispetto alle difficoltà. Ci siamo presi le critiche, questo ha creato uno spirito di gruppo importante. Andiamo ad affrontare le ultime dodici partite con una crescita importante. Sono orgoglioso del nostro percorso e il mercato ha evidenziato cosa vogliamo costruire. Le aspettative si stanno alzando e per reggere la pressione devi creare un certo tipo di mentalità. Vogliamo ottenre il meglio possibile che non so cosa sarà. Tante cose stanno migliorando, è un campionato che potrà vivere di alti e bassi ma stabilizzarci in quella fascia per aspirare ai playoff è il nostro obiettivo di oggi. Questo ci servirà per capire come lavorare anche a fine anno. Se giochi con il Frosinone e hai il predominio del possesso così come a Bolzano e con la Ternana... questo vuol dire che hai creato le premesse per vincere. Devo capire fino a dove riusciamo a spingere, il confine tra un risultato e l'altro è sottile. Abbiamo perso pochissimo nelle ultime partite, qualche pareggio poteva essere una vittoria ma fa parte del nostro percorso. Ho bisogno del supporto dei nostri tifosi, ci servirà questo finale di stagione anche fino a dove possiamo arrivare in ottica futura".