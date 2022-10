Corini: “Oggi tanto miglioramento. Broh? Spero nulla di serio, lancio di Buttaro…”

Parola ad Eugenio Corini . Il Palermo stecca ancora in termini di risultati, quattro gare consecutive senza vincere ed un solo punto totalizzato. Un bottino decisamente magro per un club come quello del capoluogo siciliano, uscito in data odierna dal Renzo Barbera con un pareggio pirotecnico, contro il Pisa di Luca D'Angelo . Di seguito le sue parole ai microfoni della conferenza stampa post partita:

"Ci sono stati due elementi, la ricerca di essere meno statici e dall'altro lato una squadra che gioca bene a calcio, facilitando qualche spazio in più per la manovra offensiva. Oggi per me c'è stato tanto miglioramento. Stiamo lavorando per diventare una squadra completa che sappia leggere le partite. Oggi la partita e l'avversario ci ha permesso di manovrare in maniera diversa e costruire in altro modo. L'azione del lancio di Buttaro ne è l'esempio. Le condizioni di Broh? Spero che sia solo una botta, faremo sapere in settimana le sue condizioni fisiche dopo gli esami strumentali, spero che non sia nulla di serio.