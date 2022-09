Corini: “Oggi creato tanto, bisogna lavorare sulla finalizzazione. Bettella…”

Prosegue il ritiro del Palermo in quel di Manchester, nella giornata di oggi test amichevole contro il Nottingham Forest terminata 1-0 in favore dei rosanero. La compagine di Eugenio Corini, sfruttando la pausa del campionato di Serie B, è ospite all'Etihad Campus, struttura d'allenamento del Manchester City di Pep Guardiola. Gol vittoria firmato da Edoardo Soleri, abile a insaccare in rete il cross di preciso di Pierozzi. Al termine del match, il tecnico del Palermo ha rilasciato alcune dichiarazioni: