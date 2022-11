Corini: “Ko a Cosenza? Non ho visto superficialità. Mi aspetto dei miglioramenti”

"L'obiettivo? È chiaro, quello di consolidare la categoria. La stagione divisa in step? Stiamo continuando a lavorarci settimana dopo settimana. Mi aspetto un’ulteriore fase di miglioramento. Smussare qualche difetto gara dopo gara. Il confine è sottile, così come gli equilibri in questo campionato. Bisogna stare concentrati ed ogni partita, l’obiettivo deve essere quello di fare punti fondamentali in un torneo molto equilibrato. Le squadre più blasonate stanno avendo qualche difficoltà, in testa ci sono squadre forti ma non attese in quelle posizioni. Domani saranno 250 panchine in carriera? È un bel traguardo, non ho mai fatto molta attenzione ai numeri, neanche alle presenze da calciatore. Mi sento un allenatore consapevolmente più maturo.Ko Cosenza frutto di un nostro cambio di atteggiamento? È scaturito da disattenzioni nostre e non dalla superficialità. Mi sarei incazzato tantissimo. Il Venezia viene dalla stessa scia del Cosenza e dobbiamo trarre vantaggio dagli errori di Cosenza".